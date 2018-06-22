«Старый баран»: Лена Миро объяснила, почему Джонни Депп стал посмешищем

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Дед не может быть пацаном, а когда так происходит, публике остается только удивляться, - считает скандальная писательница. По ее словам, недавние откровения актера подталкивают к мыслям, что именно так произошло со знаменитостью.

Лена Миро объяснила, почему Джонни Депп стал посмешищем для народа. Блогер отметила, что артист – «старый баран», который променял свою супругу и двоих детей на актрису помоложе, однако возраст дал о себе знать. Теперь известный киноактер «плачет», что его избранница ушла, а причиной тому послужило желание взрослого мужчины прикидываться молодым парнем.

Миро считает, что попытка выглядеть на 10 лет свежее на фоне красивых девушек так и остается неоправданной, ведь «дед есть дед, а пацан есть пацан». Также блогер раскритиковала Джонни Деппа за публичное непонимание ситуации. Речь идет об интервью артиста, где он рассказал о своем состоянии после расставания с Эмбер Херд, к которой ушел от Ванессы Паради после 15 лет брака.