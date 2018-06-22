Кардашьян приехала на неделю моды в Париж, несмотря на ограбление

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Звезда пообещала, что больше ни за что не вернётся в одну из модных столиц после нападения в собственном доме. Впервые за два года Ким появляется в столице Франции.

Ким Кардашьян побывала на неделе мужской моды в Париже и посетила показ дизайнерских коллекций. Сопровождал знаменитость её муж рэпер Канье Уэст. Ким и Канье сидели на показе рядом с Рианной, Кайли Дженнер и Беллой Хадид. Пара одета довольно скромно, как для показа мод: на Кардашьян короткие шорты, которые скрывает такой же длины бирюзовый плащ. На лице солнцезащитные очки. Канье надел толстовку с яркой птицей, джинсы и кепку. Ювелирных украшений на Ким практически нет, только обручальное кольцо. Модель опасается за своё драгоценное имущество.

Причина такой осторожности кроется в недавнем ограблении звёздной пары в их парижских апартаментах. Осенью 2016 года к ним в дом ночью проникли грабители количеством 5 человек. Все они были в масках, поэтому опознать их не удалось. Преступники украли драгоценности на 10 миллионов долларов. Тогда Кардашьян заявила, что в Париж больше не ногой в ближайшие 10 лет. Но ради недели моды пара приехала в столицу Франции, несмотря на произошедшее.