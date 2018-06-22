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«Лежу на Пежо и не дышу»: Глюкоза разлеглась на любимой иномарке

Сегодня, 15:54

После выхода клипа с песней «Жу-жу-жу, езжу на Пежо и не дышу», певицу настигла «Пежо-мания». В ее Instagram-постах марка этой машины упоминаться стала так же часто, как у иных упоминается имя любимого.

Недавно Глюкоза на своей странице опубликовала фото, где она изображена верхом на автомобиле, ставшем героем ее песни. Вернее, певица разлеглась на капоте, лицом в направлении предполагаемого движения машины. Этим она напомнила безумных авто-наездниц из фильма Квентина Тарантино «Доказательство смерти». Этот автомобиль Глюкоза любовно называет «Пыжик» и «моя прелесть», чем только подтверждает догадки о своем остром увлечении этой иномаркой.

Ну, а почитателям певицы только того и надо - поле для славословий открылось безбрежное. Комплименты фанатов разделились поровну – и «Пежо», и певица получили свою порцию добрых слов. Многие подчеркивали, что Глюкоза и ее любимый четырехколесный друг прекрасно дополняют друг друга.

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