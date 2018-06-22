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«Наигрались и бросили»: Александр Гудков представил клип про «забытых спортсменов»

Сегодня, 14:25

Во время Чемпионата мира основное внимание публики приковано только к футболу и темам, касающимся его. Однако с тем, что остальные спортсмены остаются в тени согласны не все.

Телеведущий и актёр Александр Гудков представил на суд публики клип, в котором решил указать на то, что некоторые спортсмены оказываются забытыми из-за проведения Чемпионата мира. В нём он показал тех атлетов, которые достигали успехов на международных и олимпийских соревнованиях, но про них никто не вспоминает. В ролике фигуристка предаётся поеданию фастфуда и мороженого, а чемпионки по синхронному плаванию делают себе татуировки с надписью «Я ненавижу футбол». Гудков считает, что люди сами возвели этих спортсменов на пьедестал, но затем наигрались и бросили. Александр предложил вернуть забытым спортсменам то тепло, которое у них украл Чемпионат мира.

Пользователям Сети клип про «забытых спортсменов» показался достаточно актуальным, особенно для тех, кто не испытывает тяги к футбольным матчам. Некоторые из них рассказали, что пересмотрели видео более десятка раз, и оно по-прежнему их трогает. Однако в комментариях отметили, что тяжело вспомнить про другие виды спорта, когда в Россию приехало такое количество футбольных звёзд.

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