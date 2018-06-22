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«Где пост про Дашу?»: Тимати требует от Крида объяснений о Клюкиной

Сегодня, 14:18

После окончания «Холостяка» популярного исполнителя просто засыпали вопросами о победительнице шоу. Сам же молодой певец только отшучивается, а недавно и вовсе появился на светском мероприятии с новой «подружкой»-куклой.

Егор Крид не однократно отвечал, что у него с Дашей Клюкиной после «Холостяка» сложились исключительно дружеские отношения, а романтики в них не присутствует. Недавно же исполнитель побывал на презентации часов Chanel Code Coco, которая проходила в бутике Aizel. На неё Крид пришёл с пластиковой куклой по имени Chanel. Певец заявил, что это его «новая баба».

Это вызвало бурную реакцию не только со стороны фанатов. Один из комментариев был оставлен Тимати. Репер потребовал от Крида объяснений. Тимати написал, что певец пришёл в «его бабой», спросив: «Где пост про Дашу?».

Кстати, недавно Тимати в своём Instagram написал, что нагулялся с Егором Кридом и вернулся домой. Black Star подписали три новых контракта после шоу «Песни». В общем работа была плодотворной. Однако в посте Тимати снова спросил у Крида объяснений простым людям о ситуации с Клюкиной.

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