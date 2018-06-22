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«Помощь по расписанию»: Алика Смехова раскритиковала отношение к ветеранам Великой Отечественной

Сегодня, 14:18

По словам актрисы, о них вспоминают только на 9 мая, что правильным не является.

22 июня – годовщина начала Великой Отечественной войны на территории бывшего СССР. По этому случаю Алика Смехова решила поговорить о тех, кого и обсуждают именно так – по расписанию. Различные мероприятия со скорбными песнями, акции и прочее проводятся для ветеранов только в такие дни. По мнению актрисы, это – проявление равнодушия, а не нормальное отношение.

Тем более, что выглядит частично фарсом, поскольку все распоряжения о помощи участникам Великой Отечественной войны давно были приняты. При этом, пенсия у ветеранов минимальная, и они едва выживают.

Поклонники Алики Смеховой выразили с ней согласие, отметив, что те, кто защищал страну, достойны большего уважения, и то, что происходит, стоит критиковать. Также фанатов порадовала такая позиция актрисы. Некоторые интернет-пользователи даже удивились, как такая звезда смогла в ярком свете не забыть о реальности.

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