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Рэпер Гуф редко видит сына из-за экс-супруги

Сегодня, 13:26

Несмотря на развод и раздельное проживание, страсти между Гуфом и его экс-супругой не утихают. Айза не разрешает видеться рэперу с их сыном и нелестно высказывается о нем, на что музыкант адекватно ей отвечает.

На своей страничке в социальной сети рэпер Гуф часто балует своих поклонников личными фото и видео. На этот раз он решил поделиться своими переживаниями по поводу разлуки с сыном. Музыкант разместил видеоролик, в котором обвиняет бывшую супругу во всех грехах, называя ее «стервой», а так же жестокой матерью.

Разлад между бывшими возлюбленными пошел после того, как Айза перестала разрешать их сыну Сэму встречаться с отцом. В своем послании экс-супруге Гуф написал: «Под хвост коту 10 лет со стервой.

Несомненно — спасибо за Сэма,

И пацан растет офигенный.

И мы бы с ним даже дружили, наверное,

Если бы не все эти мамины схемы».

Напомним, что звездная пара распалась в 2014 году, и с тех пор скандалы между ними возникают постоянно. Усилились они после того, как рэпер нагрянул в гости к экс-супруге и ее нынешнему мужу прямо на Бали. Многие эксперты музыкального рынка считают, что таким образом оба не хотят решить вопрос воспитания сына, а всего лишь привлекают внимание к своим персонам.

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