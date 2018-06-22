Милявская не приедет на выпускной дочери из-за запрета на въезд в Украину

Сегодня, 13:21

Артистке очень жаль, что она не сможет увидеть выпускной своей «особенной» дочери из школы. Еве остается только посылать фотографии и видео для своей мамы.

Лолита Милявская рассказала своим поклонникам о том, что она не может въезжать в Украину, где учится ее дочь. Звезда в своем Instagram сообщила, что сегодня прошла репетиция торжественного события. Выпускной важен не только для самих одиннадцатиклассников, но и для их родителей.

Для Милявской это было большое потрясение, когда она узнала, что не приедет на выпускной и не поддержит свою дочь в этот памятный день. Однако артистка все же поздравила Еву и пожелала ей удачи в такой важный день.

Ранее мы сообщали, что пограничники Китая перепутали Лолиту Милявскую с мужчиной. Женщину не хотели пропускать на границе.