VistaNews.ru


«Да это импланты!»: Фанаты спорят о естественности груди Глюкозы

Сегодня, 11:56

Пышные формы звезды на устах у всего интернета. За 40 минут снимок в Instagram оценили почти 20 тысяч пользователей.

В социальной сети Instagram фанаты яро спорят о естественности груди Глюкозы, которая опубликовала на своей странице новый сексуальный снимок. На нем Наталья Ионова предстала в черном топе, открывающем декольте и плечи, а на голове у нее была модная нынче легкая небрежность.

На прическу практически никто не обратил внимания, ведь взгляд невольно падает на исключительные формы Глюкозы. Подписчик dianamooveда уверенно заявляет: «это импланты!», это мнение поддерживает и bliznets_jn: «Силиконовая долина)))». Все эти уколы были сделаны в качестве ответа преданным фанатам, которые превозносили красоту певицы до уровня богини.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

С груди Натальи Фриске на отдыхе съехал лифчик

Анастасия Квитко страдает от «скачущих» имплантов

У Дарьи Пынзарь из груди выскакивают импланты

Главное за неделю

ЦРУ более 40 лет скрывали секретные опыты пришельцев на атомной подлодке K-129

Её нашли спецслужбы США, сделав загадочное заявление....

«Он позади тебя!»: Морской монстр-людоед пытался проглотить каноэ с рыбаком

Чудовище огромных размеров шокировало фотографа, который успел запечатлеть...

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были...

В Калифорнии рыбаки нашли на берегу океана мёртвое чудовище мужского пола

Животное было покрыто порезами, но экспертам определить причину смерти так и не...

В Британии на фото попал атакующий людей гигантский НЛО

Жилой район Хоррогейте содрогнулся от нависающего над домами симметричного...

Рекомендуем