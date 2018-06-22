«Да это импланты!»: Фанаты спорят о естественности груди Глюкозы

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Пышные формы звезды на устах у всего интернета. За 40 минут снимок в Instagram оценили почти 20 тысяч пользователей.

В социальной сети Instagram фанаты яро спорят о естественности груди Глюкозы, которая опубликовала на своей странице новый сексуальный снимок. На нем Наталья Ионова предстала в черном топе, открывающем декольте и плечи, а на голове у нее была модная нынче легкая небрежность.

На прическу практически никто не обратил внимания, ведь взгляд невольно падает на исключительные формы Глюкозы. Подписчик dianamooveда уверенно заявляет: «это импланты!», это мнение поддерживает и bliznets_jn: «Силиконовая долина)))». Все эти уколы были сделаны в качестве ответа преданным фанатам, которые превозносили красоту певицы до уровня богини.