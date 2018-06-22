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Звезда "Ранеток" потеряла сознание из-за ринопластики

Сегодня, 09:39

Елена Третьякова уже который день пытается прийти в себя после того, как потеряла сознание. Актриса подчеркивает, что операция делалась не для внешних изменений, а для здоровья.

 Елена Третьякова рассказала, что у нее были некоторые проблемы с носовой перегородкой. Тогда девушка решилась сделать операцию. Поклонники актрисы очень испугались, увидев ее фотографию с подписью о том, что она решилась на такой серьезный шаг. Многие начали отговаривать Елену, подчеркивая, что не нужно ничего менять в ее внешности. Однако в скором времени девушка заверила, что она решилась на такой шаг не из-за красоты.

Третьякова рассказала, что прямо во время осмотра после операции она потеряла сознание. Тогда врачи помогли девушке прийти в чувство и отправили домой отдыхать.

На данный момент Елена поправляется после ринопластики. Звезда «Ранеток» подчеркивает, что в ближайшие дни расскажет все подробности.

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