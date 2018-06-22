«Моя правда»: Деми Ловато выпустила песню о борьбе с алкоголем и наркотиками

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Девушка, не смотря на свой юный возраст, уже успела излечится от наркомании и алкоголизма.

В песне, которую выпустила Деми Ловато, она поёт о борьбе с алкоголем и наркотиками. От этого 25-летняя девушка лечилась 6 лет назад, то есть всего в 19 лет. В такой юном, почти детском возрасте, Деми Ловато лечилась от биполярного расстройства, булимии и саморазрушения. Её отдали в центр наркомании, но после лечения она его покинула. С того момента девушка живёт в трезвости.

По словам Деми Ловато, её новая песня действительно повествует о её жизни и состоянии. В своём Twitter звезда, высказываясь о композиции, заявила: «Моя правда».

В песне Деми Ловато обращается к родителям и фанатов, которых «снова подвела», ведь «пьяна». Она хочет быть примером для подражания, но она «всего лишь человек». Певица также ведёт внутренний диалог, в котором извиняется перед собой и обещает, что попросит помощи у специалистов. Многие считают, что вышедшая композиция – это лучшая работа артистки.