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Арнольд Шварценеггер выступил за разделение семей нелегалов и отправился в ресторан с сыном

Сегодня, 21:25

Подвергнув критике политику администрации Трампа в отношении семей нелегалов, экс-губернатор Калифорнии был замечен на отдыхе с сыном Джозефом. Пикантность этой ситуации придает тот факт, что «железный Арни» поддерживает законодательную практику о разлучении иммигрантских семей.

Этот акт получил название «Ноль толерантности». Согласно ему, задержанных на границе нелегалов разделяли: родителей – за решетку, детей – в спецприемники. Такое антигуманное отношение к людям вызвало большое возмущение в американском обществе. Президент Трамп пообещал рассмотреть новый закон и положить конец бесчеловечному обращению с нарушителями границы США.

Именно против этой президентской инициативы и выступил Шварценеггер. По его словам, он как иммигрант в прошлом, как никто понимает проблемы переселенцев. Но, все должно происходить законным путем. Звезда боевиков предложил идти курсом ужесточения иммиграционной политики и не давать спуску нелегалам. Правда, он сделал оговорку в отношении детей. Дети не должны страдать и нужно подумать, как это сделать, считает актер. А уже на следующий день он отправился в Санта-Монику, где вместе с сыном Джозефом пообедал в одном из ресторанов.

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