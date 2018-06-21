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Марина Федункив красиво назвала "дурой" Лену Ленину

Сегодня, 19:58

Звезда комедийного женского шоу «Comedy Woman» записала с телеведущей рекламный ролик, который показался её подписчикам прямым оскорблением. Хотя сама Ленина, похоже, не имела ничего против.

Марина Федункив оповестила подписчиков о том, что имеет один гнетущий её вопрос. Правда, пока не уточнила его. На помощь она позвала Лену Ленину, поскольку «три головы» лучше одной, но телеведущая всё равно пришла только с одной – с красивой, а умную оставила дома.

Напомним, что Лена Ленина известна, в том числе, своей интересной причёской: её волосы собраны над головой, образовывая шар, хотя некоторым он напоминает вторую голову женщины. Так «красиво», как заметили фанаты, Федункив сделала отсылку к вечной «глупости» телеведущей. Но в то же время поклонники пришли в восторг от того, как Марина Федункив может назвать женщину дурой, а та всё равно продолжит над этим смеяться.

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