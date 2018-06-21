VistaNews.ru


Блогер Николай Соболев встретит бал «Алые паруса» на палубе корабля

Сегодня, 19:21

Одним из самых знаменательных событий для выпускников в Санкт-Петербурге является бал «Алые паруса», который желают посетить многие. Николай Соболев собирается оказаться на мероприятии в самой гуще событий.

 В социальной сети блогер опубликовал запись, в которой он обратил своё внимание на грядущий бал выпускников «Алые паруса». Николай отметил, что мероприятию в 2018 году исполняется 50 лет, а пройдёт оно 23 июня. Блогер встретит бал на палубе корабля, который, несомненно, будет в центре внимания выпускников. Также Соболев рассказал о том, как в студенческие годы он хотел попасть именно туда, но попытка не увенчалась успехом.

Теперь, по иронии судьбы, блогер сам раздаёт билеты, дающие право попасть на корабль. Для того, чтобы оказаться в центре событий, подписчикам следует внимательно отслеживать публикации Соболева в Instagram. Многие из фанатов Николая уточнили, что именно в этом году закончили школу, и обязательно будут присутствовать на балу.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Блогер Николай Соболев разоблачил шоу «Звезды под гипнозом»

Николай Соболев удалил с YouTube видео о 300 погибших в Кемерово

Блогер Николай Соболев больше не холостяк

Главное за неделю

ЦРУ более 40 лет скрывали секретные опыты пришельцев на атомной подлодке K-129

Её нашли спецслужбы США, сделав загадочное заявление....

«Он позади тебя!»: Морской монстр-людоед пытался проглотить каноэ с рыбаком

Чудовище огромных размеров шокировало фотографа, который успел запечатлеть...

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были...

Рыжий гоблин-людоед пытался сбить с ног и съесть человека в лесу

Странное призрачное существо удалось сфотографировать очевидцам. Рыжее создание...

В Калифорнии рыбаки нашли на берегу океана мёртвое чудовище мужского пола

Животное было покрыто порезами, но экспертам определить причину смерти так и не...

Рекомендуем