Блогер Николай Соболев встретит бал «Алые паруса» на палубе корабля

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Одним из самых знаменательных событий для выпускников в Санкт-Петербурге является бал «Алые паруса», который желают посетить многие. Николай Соболев собирается оказаться на мероприятии в самой гуще событий.

В социальной сети блогер опубликовал запись, в которой он обратил своё внимание на грядущий бал выпускников «Алые паруса». Николай отметил, что мероприятию в 2018 году исполняется 50 лет, а пройдёт оно 23 июня. Блогер встретит бал на палубе корабля, который, несомненно, будет в центре внимания выпускников. Также Соболев рассказал о том, как в студенческие годы он хотел попасть именно туда, но попытка не увенчалась успехом.

Теперь, по иронии судьбы, блогер сам раздаёт билеты, дающие право попасть на корабль. Для того, чтобы оказаться в центре событий, подписчикам следует внимательно отслеживать публикации Соболева в Instagram. Многие из фанатов Николая уточнили, что именно в этом году закончили школу, и обязательно будут присутствовать на балу.