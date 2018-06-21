Ольга Бузова «помирилась» со своим бывшим мужем

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В сети обсуждается видео встречи в ресторане Ольги Бузовой и ее бывшего мужа футболиста московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова.

Больше двух лет назад ведущая телешоу «Дом-2» и певица Ольга Бузова рассталась со своим мужем Дмитрием Тарасовым. Но, несмотря на довольно длительное время, прошедшее с тех пор, они с бывшим мужем оставались «заклятыми врагами». Причиной расставания называют Анастасию Костенко, которая сейчас стала женой Тарасова. Сейчас Анастасия находится на большом сроке беременности.

Взаимная вражда Бузовой и Тарасовых была хорошо известна всем фанатам.

И вот несколько дней назад появляется ролик, на котором Ольга вполне мирно общается с Дмитрием, мало того, похоже, что она сама снимает это видео. Ролик посмотрели уже более миллиона человек. Многие сразу же предположили, что Бузова "помирилась" со своих бывшим мужем.

Фолловеры певицы решили было, что взаимная ненависть Ольги и Дмитрия ушла в прошлое, отношения бывших супругов налаживаются.

Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что это видео смонтировано из нескольких частей, и никакого примирения нет в помине.