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«Лучше искусственная»: Крид ходит на мероприятия с женщиной-роботом

Сегодня, 18:36

Видимо, Даша Клюкина из «Холостяка» по всем параметрам уступает кукле от Chanel. В Instagram пост собрал более 387 тысяч лайков.

Егор Крид ходит на публичные мероприятия с женщиной-роботом, которая является люксовым предметом от Chanel. В Instagram певец подписал новый снимок довольно грубой фразой: «Моя с*ка - Chanel». Поклонники решили, что лучше искусственная дама, чем Даша Клюкина, победительница «Холостяка».

Фанаты, верящие в правдоподобность сценария телевизионного шоу, стали засыпать Егора Крида вопросами о Даше, а другие становились на сторону певца, которому приходится подчиняться законам российского шоубизнеса. По их словам, Егор Крид разорвал контракт с Клюкиной сразу после окончания «Холостяка».

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