Клона Бузовой заметили на улицах Химок

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В подмосковных Химках живет девушка по имени Алеся Самбулова. Из-за сходства с Ольгой Бузовой она пользуется большой популярностью. Ее даже нередко путают с известной телеведущей и певицей, и часто просят сфотографироваться с ней «как будто с Бузовой».

Такая популярность льстит девушке, она сама является большой поклонницей Ольги Бузовой.

Алеся делала попытки связаться с Бузовой, но ни в соцсетях, ни от директоров, ответа на получила. Но все же девушка мечтает познакомиться со звездой и каким-то образом пригодиться в шоу-бизнесе.

Медийная известность всегда порождает «клонов». Так, недавно в интернете обсуждали еще одного двойника Ольги Бузовой – Анастасию Головинову, а травести-шоу в стиле Ольги Бузовой уже какое-то время гастролирует по России.