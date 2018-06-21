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Экс-солистка «Миража»: Андрей Бородин находился в глубокой депрессии

Сегодня, 16:51

Он присылал смс Наталье Гулькиной в час ночи. Шоумен рассказывал, что ему трудно жить в мире, где все продается и покупается.

Наталья Гулькина, экс-солистка «Миража», рассказала журналистам «360», что Андрей Бородин находился в глубокой депрессии и планировал уехать развеяться. Он писал певице смс в час ночи, где рассказывал, что ему в последнее время тяжело жить. Музыканты намеревались снять совместный клип, последний раз Андрей связался с Натальей 8 марта, тогда он поздравил ее с Женским днем.

Тело Андрея Бородина нашли в мае месяце в закрытом номере отеля, расположенном в городе Медельин. Евгения Наумова, глава пресс-службы МИД России в Колумбии, отметила, что смерть российского шоумена не имеет насильственных следов. Молодой человек был известен по участию в шоу «Голос» и Сomedy Club.

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