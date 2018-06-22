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Фото русской модели Натальи Капчук появилось на обложке журнала «Дорогое удовольствие»

Сегодня, 06:16

Лицом недавнего номера журнала о моде и красоте «Дорогое удовольствие» стала Наталья Капчук, русская фотомодель, телеведущая, актриса и бизнесвумен.

 
Фото красавицы опубликовано на обложке издания, а также Наталья рассказала читателям немало интересного о международных конкурсах красоты, vip-вечеринках, секретах ведения успешного instagram-аккаунта и, конечно, мировых модных трендах.

Съемка для журнала «Дорогое удовольствие» была посвящена футболу: сегодня во всех странах внимание приковано чемпионату мира, проходящему в России. Наталья Капчук рассказала о своих футбольных кумирах, ради которых она на целый месяц приехала в Россию вместе со своим бойфрендом.

Русская красавица постоянно живет в Лондоне и Дубае, а свою карьеру начала в Екатеринбурге в 13 лет. Недавно она стала обладателем титула «Миссис Восточная Европа». Кроме того, в ее портфолио немало совместных работ с самыми известными глянцевыми журналами Vogue, Harper’s Bazaar, OK, Grazia, Ahlan!, Jumana, Hello, Desert Fish и ведущими дизайнерами США, Европы и Ближнего Востока. Много времени Наталья уделяет участию в благотворительных проектах, считая важными проблемами дискриминацию женщин, адаптацию и интеграцию беженцев, загрязнение окружающей среды пластиком.

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