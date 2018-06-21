«Все в норме!»: Регина Тодоренко похвасталась результатами УЗИ

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Известная «теле-путешественница» Регина Тодоренко решила обрадовать общественность результатами проведенного УЗИ. Обнаруженный у нее пиелонефрит, не на шутку испугал поклонников ведущей программы «Орел и решка».

К счастью, Регина пошла на поправку, врачи добросовестно сделали свою работу и теперь ее здоровью ничто не угрожает. Показывая снимок УЗИ, она не может сдержать эмоций: «Все в норме, слава богу!». Тодоренко искренне поблагодарила фанатов за поддержку и добрые пожелания.

Многих пользователей весть о прохождении УЗИ натолкнула на мысль о возможной беременности телезвезды. Комментарии на тему: ждет она ребенка или нет – наиболее частые на ее странице в соцсети. Однако некоторые подписчики раскритиковали Регину за пиар на собственном здоровье. А один шутник сокрушался: «Что, даже песок в почках не нашли? Хотел предложить дом построить!».