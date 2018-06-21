Дочь Пугачевой сидит на пряничной диете

Сегодня, 16:41

Максим Галкин опубликовал в Instagram видео, на котором их с Аллой Борисовной дети за обе щеки уплетают все, что есть на столе: и сосиски, и сардины в масле, и сладости, а знаменитая мама малышей ест морковку.

Поклонники звездной пары в восторге от просмотра видео, которое Максим Галкин сопроводил постом: «Поборникам здорового питания смотреть не рекомендуется. Всем остальным - приятного аппетита!». Они не устают ставить под ним лайки и писать одобрительные комментарии. А заявление дочери Галкина и Пугачевой о том, что она сидит на пряничной диете, вызвало у фанатов неподдельное восхищение и умиление: «Принцесса», «Пряничная диета- это сильно!!! Куколка, здоровья тебе!!! И всей вашей семье!!!!!», «Хоть кто то не помешан на ПП. Урааа» и все в таком духе.

Но, как всегда, нашлись и критики, которые не только осудили режим питания детей, но и посчитали деньги родителей: «Жесть! У Вас столько денег! Что Вы едите?»

Зато все смогли оценить, как хорошо выглядит Примадонна и сделать ей заслуженные комплементы: «Алла вообще как девочка!!!! Выглядит потрясающе!!!!», «Алла Борисовна отлично выглядит!!!!!»