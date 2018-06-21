Кикабидзе: Мои слова о ненависти к СССР восприняты неправильно

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Прошлое, тем более великое, является темой, которую эксплуатировать не стоит. В особенности в попытках зарабатывания на этом некоего «капитала». Кикабидзе позволил себе перейти «рамки».

Сейчас Вахтанг Кикабидзе говорит, что его слова о ненависти к СССР очень многими восприняты неправильно. Однако, слово – не воробей.

Слова о радости про распад СССР прозвучали из уст Кикабидзе при интервью в преддверии его грядущего 80-летия.

Впрочем, как говорят эксперты, умные люди предпочитают не говорить, а слушать. А за то, что решил сказать, извиняются только слабые люди.

Кикабидзе не извинялся. Он сообщил лишь о том, что ненависть вообще считает плохим словом. Тем более он не распространял его на СССР, а лишь на герб, который, по его мнению, являлся «бездарным произведением».

Серп и молот он посчитал безвкусием. Многие посетители Сети уже напомнили – это орудия труда. Труда реального, а не того, который сейчас изображают «эффективные менеджеры».

Тот труд приносил реальную пользу Родине. Люди тогда не боялись признаваться, что они её любят и работают ради неё.

Не был бы иначе Гагарин в космосе спустя лишь 16 лет после Отечественной войны, полностью разрушившей страну.

Кикабидзе получил вопросы, стоит ли на гербе изобразить миллиарды олигархов или голые попы шоу-«звёзд».