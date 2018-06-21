Экранная Николь: Известная ясновидящая рассказала о постановках на «Битве экстрасенсов»

Сегодня, 16:41

Николь Кузнецова, получившая известность как одна из самых ярких и сильных экстрасенсов на известном телешоу, рассказала о закулисье программы и о том, как создаются «экранные» маги.

Николь часто критикуют за резкие ответы в социальной сети и за её не совсем «магические» фотографии, которые не соотносятся в умах людей с «правильным» экстрасенсом. Девушка устала от навязываемого образа и рассказала несколько особенностей работы на шоу. Именно развлекательным шоу и называет «Битву экстрасенсов» Николь Кузнецова. По словам экстрасенса, все ясновидящие в этой программе были буквально созданы продюсерами.

Среди них, экстрасенсов, работали и «харизматичные актёры». Зачастую, именно они после завершения своего участия в проекте продолжают вести социальные сети, публикуя «псевдопостановочные фото с кладбищ с томным грустным взглядом в пустоту и абстрактными цитатами, лишь бы побольше мистики и загадки для поддержания имиджа».

Николь Кузнецова говорит, что она ведёт на 70% обычную жизнь простой девушки. А продолжающим верить в постановки «Битвы экстрасенсов» она советует обращать внимание на голос и музыку за кадром, которые определяют отношение зрителя к магу и его «фокусам».