«Упс!»: Подруга Водонаевой смутилась от увиденного разврата в её комнате

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Экс-звезда «Дома-2» и ее подруга Любовь за пять лет общения разучились друг друга шокировать, однако непредвиденная постельная сцена в комнате скандалистки все же сумела вызвать искреннее удивление гостьи.

«Недавно ко мне в гости приезжала подруга. Угадайте, что её так смутило, когда она вошла в спальню? Варианты! Стёб приветствуется. Учитывайте, что за 5 лет дружбы мы мало чем можем удивить друг друга», - прокомментировала бывшая участница «Дома-2» постельный ролик в Instagram.

Что просила, то и получила. Фанаты засыпали пост пошлыми комментариями. От некоторых «творчеств» волосы станут дыбом даже у людей, прошедших войну. Подруга Водонаевой смутилась от увиденного разврата в её комнате, а именно – от орального секса с мужем, полагает большинство подписчиков светской львицы. Раз взгляд Любы направлен в ноги Алене, а камера не трясется, остается лишь вариант с оральным сексом – прям настоящее журналистское расследование от пошлых фанатов Водонаевой.

Сама звезда не уточнила, что вызвало реакцию «Упс!» у повидавшей многое подруги.