Лена Миро жёстко раскритиковала стресс и «понты» невесты Тимати

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Анастасия Решетова призналась, что часто испытывает стресс, но Лена Миро жёстко раскритиковала девушку и заявила, что у невесты Тимати могут быть только два заболевания – насморк и триппер.

Скандальный блогер Лена Миро не разделяет методы, которыми будущая жена репера Тимати борется со стрессом. Девушка не один раз выкладывала в свои социальные сети видео, на которых на бешеной скорости несётся по улицам Москвы на арендованном Ferrari на красный свет светофора. В одной из последних Instagram-историй девушка показала, как ездит под песню своего жениха «Понты» по ночному городу.

«Ачотакова? У женщины - стресс. Имеет право класть на правила», - иронизирует в своём блоге Лена Миро. Девушка считает, что даже штрафы не смогут вразумить Решетову, ведь они для неё «копеечные». Блогер уверена, что из-за своей глупости и действия запрещённых веществ избранница Тимати является серьёзной угрозой для остальных членов движения на дорогах.