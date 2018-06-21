VistaNews.ru


Лена Миро жёстко раскритиковала стресс и «понты» невесты Тимати

Сегодня, 15:39

Анастасия Решетова призналась, что часто испытывает стресс, но Лена Миро жёстко раскритиковала девушку и заявила, что у невесты Тимати могут быть только два заболевания – насморк и триппер.

Скандальный блогер Лена Миро не разделяет методы, которыми будущая жена репера Тимати борется со стрессом. Девушка не один раз выкладывала в свои социальные сети видео, на которых на бешеной скорости несётся по улицам Москвы на арендованном Ferrari на красный свет светофора. В одной из последних Instagram-историй девушка показала, как ездит под песню своего жениха «Понты» по ночному городу.

«Ачотакова? У женщины - стресс. Имеет право класть на правила», - иронизирует в своём блоге Лена Миро. Девушка считает, что даже штрафы не смогут вразумить Решетову, ведь они для неё «копеечные». Блогер уверена, что из-за своей глупости и действия запрещённых веществ избранница Тимати является серьёзной угрозой для остальных членов движения на дорогах.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Лена Миро жестко раскритиковала российских спортсменов на Олимпиаде-2018

Миро раскритиковала известного Тимати и назвала его "понторезом"

Блогер Лена Миро осудила беременную Кэндис Свейнпол за обнаженные снимки

Главное за неделю

ЦРУ более 40 лет скрывали секретные опыты пришельцев на атомной подлодке K-129

Её нашли спецслужбы США, сделав загадочное заявление....

«Он позади тебя!»: Морской монстр-людоед пытался проглотить каноэ с рыбаком

Чудовище огромных размеров шокировало фотографа, который успел запечатлеть...

Рыжий гоблин-людоед пытался сбить с ног и съесть человека в лесу

Странное призрачное существо удалось сфотографировать очевидцам. Рыжее создание...

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были...

В Калифорнии рыбаки нашли на берегу океана мёртвое чудовище мужского пола

Животное было покрыто порезами, но экспертам определить причину смерти так и не...

Рекомендуем