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«Анька ноги побрила»: Между Седоковой и Басковым произошел батл

Сегодня, 15:28

Звезды отечественного шоу-бизнеса устроили шуточную перепалку в Mercedes «натурального блондина», повеселив пользователей Instagram взаимными острыми высказываниями.

«Анька ноги побрила», - подлил масла в огонь Николай Басков.

Анна Седокова моментально ответила, подчеркнув, что из-за клички «Анька» она может навсегда разорвать отношения с произносящим ее человеком, вдобавок поинтересовавшись, как «натуральному блондину» удалось пройти путь от Анны к Аньке. Искрометный Басков выдал вторую острую шутку, сравнив себя и Седокову с Петькой и Василием Ивановичем из ряда пошлых анекдотов.

Певица продолжила отстаивать свою позицию, заявив, что на работе ее все величают Анной Владимировной. Тогда певец пошутил о немолодом возрасте коллеги по шоу-бизнесу, предложив ей пройти за пенсионным удостоверением. И вот здесь «Анька» выдала самую мощную шутку, заявив, что за пенсионным удостоверением она подойдет сразу за белокурым другом.

Что бы там не произошло за кадром, между Седоковой и Басковым произошел шуточный батл, подаривший исключительно положительные эмоции как его участникам, так и фанатам.

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