«Два венца, два кольца»: Николай Басков анонсировал новый клип

Сегодня, 15:02

Певец на своей странице в соцсети анонсировал выход нового клипа. Кадры видео к песне «Два венца на карете» во многом дают представление о «первом свадебном шлягере», как представил свою работу сам Николай Басков.

Этот мини-фильм снят в духе «галантного века», в интерьерах дворца с огромными окнами в два света. Барышни в кринолинах, великосветский бал, мчащиеся кони, тайные свидания и «золотой голос России», облаченный в военный мундир с эполетами. Поклонники Баскова уже в восторге от предоставленного спойлера и с нетерпением ждут премьеру.

Примечательно, что автор текста песни – Михаил Гуцериев, олигарх и магнат, в последнее время подвизавшийся на ниве песенной поэзии.