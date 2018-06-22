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Жена Уилла Смита сделала вагинальное омоложение

Сегодня, 06:15

Актер Голливуда Смит женат на 46-летней Джаде Пинкетт Смит. Именно для мужа женщина решилась на радикальные меры.

По словам Джады, ей уже не удается много времени уделять тренировкам. Поэтому жена актера Уилла Смита сделала интимную процедуру после рождения двоих детей - вагинальное омоложение, которое отбросило женщину на 30 лет назад. Как признается супруга звезды, на операцию она решилась после того, как начались проблемы с мочевым пузырем. Результат ей понравился, поэтому процедуру она решила провести несколько раз. Женщина считает, что теперь она имеет влагалище 16-летней девушки. Она назвала свою новую часть тела «маленьким и прекрасным персиком».

Хирурги объясняют, что во время данной процедуры тепло влияет на влагалище, при этом стимулируя регенерацию клеток.

Джада Пинкетт-Смит очень смелая в своих высказываниях. Недавно она рассказала СМИ, что бабушка учила ее заниматься мастурбацией, когда той было 9 лет.

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