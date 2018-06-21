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Ксения Бородина похвасталась прибавлением в семье

Сегодня, 14:36

Телеведущая Ксения Бородина сообщила своим поклонникам в Instagram новость о пополнении в семействе. Наконец-то, она купила собаку, о которой так давно мечтала.

Ведущая российского телевидения Ксения Бородина постоянно подчеркивает важность своей семьи и любовь к своим детям. Не так давно она приняла решение подарить себе и дочерям собаку. И вот теперь в Сети появились фото нового члена семьи. На снимке счастливая дочь Ксении запечатлена рядом с домашним питомцем.

Ксения Бородина долго не решалась осуществить свою мечту из-за страха, что щенок погрызет всю мебель. Но в итоге, все-таки решилась приобрести щенка и тут же похвасталась прибавлением в семье на своей странице. Интернет-сообщество поздравило звезду с домашним питомцем.

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