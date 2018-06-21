Умерший в Колумбии российский телеведущий был близким другом Димы Билана

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ТВ-звезду Андрея Бородина нашли мертвым в отеле Боготы. Подробности смерти предполагаемого наркомана СМИ рассказал Иван Ирбис, главред журнала Megapolis Time.

Умерший в Колумбии российский телеведущий страдал от наркотической зависимости. Он любил «закидываться» различными наркотиками в больших количествах, признается Ирбис. Также Бородин был близким другом Димы Билана. То ли из-за шока, то ли из-за неосведомленности, представители певца никак не прокомментировали трагическую новость.

Пресс-секретарь посольства РФ в Колумбии подтвердил версию насильственной смерти Бородина, не проронив ни слова о наркотиках. Труп телеведущего, продюсера, ведущего вечеринок и, как оказалось, друга Димы Билана, нашли в номере отеля в Боготе.