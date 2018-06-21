VistaNews.ru


Умерший в Колумбии российский телеведущий был близким другом Димы Билана

Сегодня, 14:17

ТВ-звезду Андрея Бородина нашли мертвым в отеле Боготы. Подробности смерти предполагаемого наркомана СМИ рассказал Иван Ирбис, главред журнала Megapolis Time.

Умерший в Колумбии российский телеведущий страдал от наркотической зависимости. Он любил «закидываться» различными наркотиками в больших количествах, признается Ирбис. Также Бородин был близким другом Димы Билана. То ли из-за шока, то ли из-за неосведомленности, представители певца никак не прокомментировали трагическую новость.

Пресс-секретарь посольства РФ в Колумбии подтвердил версию насильственной смерти Бородина, не проронив ни слова о наркотиках. Труп телеведущего, продюсера, ведущего вечеринок и, как оказалось, друга Димы Билана, нашли в номере отеля в Боготе.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Спутница Димы Билана очаровала подписчиков

Тюменская модель вновь станет героиней клипа Димы Билана

Сестра Димы Билана взволновала Сеть своим задержанием полицией

Главное за неделю

ЦРУ более 40 лет скрывали секретные опыты пришельцев на атомной подлодке K-129

Её нашли спецслужбы США, сделав загадочное заявление....

«Он позади тебя!»: Морской монстр-людоед пытался проглотить каноэ с рыбаком

Чудовище огромных размеров шокировало фотографа, который успел запечатлеть...

Рыжий гоблин-людоед пытался сбить с ног и съесть человека в лесу

Странное призрачное существо удалось сфотографировать очевидцам. Рыжее создание...

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были...

В Калифорнии рыбаки нашли на берегу океана мёртвое чудовище мужского пола

Животное было покрыто порезами, но экспертам определить причину смерти так и не...

Рекомендуем