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«Старовата для него»: У Ольги Бузовой неожиданно появился молодой жених

Сегодня, 14:03

В новом блоге на YouTube Ольга Бузова неожиданно засветила своего молодого жениха. Однако поклонники только просмеялись над артисткой и заявили, что Бузова старовата для молодого человека.

В новом видеоблоге Ольга Бузова показала в кадре своего потенциального жениха, с котором познакомилась недавно на съемках. Сообщается, что 32-летняя певица и телеведущая на съемочной площадке с детьми познакомилась с несовершеннолетнем подростком, которому в шутку предложила поехать к себе домой. Парень согласился на заманчивое предложение, но с условием, что Бузова вернет его маме.

За кадром мальчик удивился, что у Ольги до сих пор нет мужа, на что знаменитость ответила, что у неё нет даже молодого человека. Затем подросток пожалел Бузову и заявил: «Может я буду Вашим парнем?». Однако поклонники высмеяли Бузову и в комментариях написали, что Ольга для десятилетнего парня явно старовата.

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