VistaNews.ru


«Застал в постели с другом»: СМИ узнали подробности распада семейства Шнурова

Сегодня, 14:02

8 лет счастливого брака Шнура и Матильды пущены коту под хвост. Всему виной взаимная неверность, постоянные тусовки и вытекающие из них скандалы.

Ни для кого не секрет, что Сергей Шнуров неоднократно изменял своей третьей супруге за 8 лет брака. Терпеливая жена каждый раз прощала лидера «Ленинграда», параллельно убрав из его жизни ряд пагубных привычек. Однако многочисленные проступки мужа раскрыли темную сторону Матильды.

СМИ узнали подробности распада семейства Шнурова из уст близкого к певцу источника. В роковой день супруга долго не возвращалась домой. Доброжелатель рассказали рокеру, в какой гостинице и с кем «зажигает» его избранница. Приехав по указанному адресу, Шнур застал жену в постели с другом.

Еще полгода звездное семейство жило как на пороховой бочке. Матильда постоянно пропадала на тусовках, а Сергей скандалил. Решив, что только мужик вправе изменять, фронтмен «Ленинграда» подал на развод.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Блогер Лена Миро не верит в расставание Сергея Шнурова и Матильды

Сябитова о разводе Шнурова: расставанье - это маленькая смерть

Блогер Лена Миро предложила Шнуру взять в жены Шурыгину взамен Матильде

Главное за неделю

ЦРУ более 40 лет скрывали секретные опыты пришельцев на атомной подлодке K-129

Её нашли спецслужбы США, сделав загадочное заявление....

«Он позади тебя!»: Морской монстр-людоед пытался проглотить каноэ с рыбаком

Чудовище огромных размеров шокировало фотографа, который успел запечатлеть...

Рыжий гоблин-людоед пытался сбить с ног и съесть человека в лесу

Странное призрачное существо удалось сфотографировать очевидцам. Рыжее создание...

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были...

В Калифорнии рыбаки нашли на берегу океана мёртвое чудовище мужского пола

Животное было покрыто порезами, но экспертам определить причину смерти так и не...

Рекомендуем