«Застал в постели с другом»: СМИ узнали подробности распада семейства Шнурова

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8 лет счастливого брака Шнура и Матильды пущены коту под хвост. Всему виной взаимная неверность, постоянные тусовки и вытекающие из них скандалы.

Ни для кого не секрет, что Сергей Шнуров неоднократно изменял своей третьей супруге за 8 лет брака. Терпеливая жена каждый раз прощала лидера «Ленинграда», параллельно убрав из его жизни ряд пагубных привычек. Однако многочисленные проступки мужа раскрыли темную сторону Матильды.

СМИ узнали подробности распада семейства Шнурова из уст близкого к певцу источника. В роковой день супруга долго не возвращалась домой. Доброжелатель рассказали рокеру, в какой гостинице и с кем «зажигает» его избранница. Приехав по указанному адресу, Шнур застал жену в постели с другом.

Еще полгода звездное семейство жило как на пороховой бочке. Матильда постоянно пропадала на тусовках, а Сергей скандалил. Решив, что только мужик вправе изменять, фронтмен «Ленинграда» подал на развод.