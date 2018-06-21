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«Жертва ботокса»: Поклонники заподозрили певицу Алсу в инъекциях красоты

Сегодня, 13:20

Пользователи Сети не узнали популярную певицу и многодетную мать Алсу на новом фото, которое артистка опубликовала в сети Instagram. Многие фанаты заподозрили певицу в инъекциях красоты и назвали Алсу «жертвой ботокса».

Певице Алсу на следующей неделе, 27 июня, исполнится ровно 35 лет. Знаменитость все ещё продолжает радовать поклонников идеальной молодой внешностью. Недавно в Instagram певица показала новое фото, где её лицо выглядит фарфоровым без малейших возрастных или мимических морщин. Интернет-пользователи считают, что Алсу уже злоупотребляет инъекциями красоты, которые уже изменили ей внешность.

«Близняшка Алики Смеховой», «Красивая, но на себя не похожа», «Совсем не узнать вас, не надо слишком увлекаться пластикой и косметологией», «Разве это та Алсу, которую мы знали?», «Очень неестественная стала», «Не узнаю Алсу», «И не узнать девушку, настолько изменила внешность, думаю, что много лишнего и так была красавицей всегда», - заявили возмущенные поклонники.

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