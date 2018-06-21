Поклонники назвали Бородину беременной из-за казуса с нарядом

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Всё дело в бежевой юбке, которая слишком топорщилась на животе знаменитости.

У артистов, по мнению поклонников, одна из главных сложностей – как правильно выбрать наряд. Ксении Бородиной в этот раз не удалось порадовать фанатов идеальным, по их мнению, образом. Знаменитость надела большие солнечные очки в белой оправе, розовую блузку без рукавов, бежевую юбку и белые босоножки. Претензий не было ни у кого только к последним.

Очки фанаты назвали уродующими лицо Бородиной. Розовая блузка ей и самой не понравилась – телеведущая в подписи указала, что не учла погоду, замёрзнув из-за отсутствия рукавов. Главный казус касался юбки – в ней знаменитость показалась фанатам беременной. Стоит отметить, что Ксения Бородина нередко подбирает такие наряды, из-за которых поклонники подозревают её то в наборе веса, то в интересном положении.