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Самой красивой российской болельщицей ЧМ стала порнозвезда

Сегодня, 12:54

За Россию «фанатеют» даже участницы «взрослой» киноиндустрии. Мало того, они болеют настолько эффектно, что не остаются незамеченными.

Наши – жгут, факт. Самой красивой российской болельщицей ЧМ-2018 стала порнозвезда. Естественно, те, кто делали фото, облетевшее весь мир, об этом не знали.

Её тайну раскрыли позднее внимательные посетители Сети, интересующиеся «клубничкой».

Внимание многих фотокорреспондентов на открытии ЧМ-2018 привлекла красавица с кокошником на голове и двумя флагами России в руках. Позднее она была замечена и на игре россиян с египтянами.

На новых фото частично виден паспорт болельщика, по которому девушки и смогли идентифицировать.

Порнозвезда, которую зовут Наталья, снималась в фильмах для взрослых и под своим настоящим именем, и под псевдонимами. Знатоки сообщили, что она «дебютировала» в них в 2016 году.

Как оказалось, Наталья была победительницей «Мисс Москва – 2007», а футбол является её страстью. В частности, она была замечена во Франции, когда та принимала Чемпионат Европы.

 Наталья регулярно принимает участие в фотосессиях для Playboy. Не брезгует она и частными вечеринками.

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