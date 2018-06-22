Брэд Питт объявил войну Анджелине Джоли

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Как сообщил инсайдер, бывшая пара «Бранджелина» вовсе не разговаривают друг с другом. А «масла в огонь» подлили предстоящие съемки Анджелины в фильме «Малифисента-2».

В мае этого года Джоли перебралась вместе с детьми в Англию, поскольку именно в Лондоне будет сниматься продолжение фильма. Брэд Питт переехал в Великобританию следом за ними. После того, как Джоли пыталась получить разрешение отца детей на съемки в своем фильме, Питт объявил войну Анжелине. Дело в том, что съемки Шайло и Нокса в «Малифисенте-2» Питт расценивает это действие как манипуляцию со стороны бывшей супруги. Соответственно, разрешения от отца детей Джоли не получила.

Инсайдер подметил, что отношения бывшей пары практически нельзя назвать цивилизованными, ведь они даже не общаются. Питт добился права в судебном порядке видеться с детьми намного чаще. Мало того, бывшая супруга обязана ему предоставить телефонные номера всех детей. Теперь Питт может видеть своих наследников, когда ему этого захочется.

По решению суда, Анджелина не имеет права препятствовать встречам отца и детей, поскольку из-за этого ее могут лишить права опеки над ними. Все встречи с детьми у Питта проходят под наблюдением психолога. Во время съемок над картиной, пока дети будут у отца, звезде не разрешено звонить им более раза в день. Также Джолли запретили читать переписки детей с отцом.

Окружение пары заметило, что звездная мама стала больше уделять внимания детям, а отец наконец-то привел свою жизнь в порядок. Напомним, у пары подрастает шестеро детей.