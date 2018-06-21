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Многодетная мать и бывшая участница группы «ВИА-Гра» продолжает шокировать поклонников своей шикарной фигурой. На этот раз девушка показала пресс.

Анна Седокова опубликовала фотографию, где она сидит на кресле, демонстрируя рельефный "железный" пресс. «Мне кажется все в этой жизни максимально зависит от тебя и если ты чего-то не делаешь, тебе просто этого не достаточно хочется. Отговорки - это инструменты слабых и некомпетентных. Они строят мосты в никуда и туннели к небытию Те, кто преуспевают, делают что-либо еще для достижения целей, поэтому не должно быть оправданий.», - пишет Анна.

Фанаты шокированы "железным" прессом Седоковой. Наопним, что Анна является матерью троих детей, и поддерживать такую фигуру - настоящий труд и упорство.