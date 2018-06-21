«Поцелуй меня в пачку!»: Ведущие мексиканского ТВ в шоке от дворца Волочковой

Сегодня, 11:35

Ведущий Чики упал в обморок после шпагата в платье, обнажившем черное мини-белье балерины. Журналисты назвали дом россиянки Диснеем, видео просмотрели более 8 тысяч пользователей.

На странице Анастасии Волочковой появились ролики, на котором балерина демонстрирует свой дом представителям мексиканского ТВ. Ведущие были в полном шоке от дворца, в котором их встречала хозяйка в бордовом вечернем платье в пол с дочкой Аришей.

Один из роликов российская звезда подписала комментарием: «Впечатления Чики ведущего мексиканского ТВ от роскоши моего дома и домашнего моего большого театра и растяжки в конце видео. Напомню, что я стала единственным представителем российских звезд в этом цикле, посвященном Чемпионату мира по футболу 2018. То есть свой гол я забила. «Поцелуй меня в пачку!». Чики станцевал с Волочковой, а после пытался повторить ее шпагат, но после демонстрации белья балерины артистично упал в обморок. Анастасия утерла нос своим недоброжелателям и рада этому моменту.