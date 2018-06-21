Ведущую раскритиковали из-за плача в прямом эфире новостей

Сегодня, 11:26

Зрители MSNBC обвинили ведущую в лицемерии и подчеркнули, что слезы были наиграны. Рейчел Мэддоу расплакалась после новости о детях мигрантов.

Рэйчел читала новость о том, что США отнимает детей у мигрантов на границе, и не сдержала своих эмоций. Девушка начала зачитывать сообщение, но внезапно прервала чтение, и расплакалась. После ведущая попыталась продолжить читать текст, но в скором времени завершила программу.

Некоторые не захотели верить в то, что Мэддоу искренне была тронута новостью о детях, и раскритиковали девушку из-за плача в прямом эфире. Многие смутил смех ведущей. «Я не верю, что кого-то может волновать эта новость. Она каждый день такое видит, к чему эта наигранность…», - пишет один из зрителей программы. «Девушке можно дать Оскар за игру», - заключили пользователи.