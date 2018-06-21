«Ну и халатность»: Малышева взяла кровь голыми руками

Сегодня, 11:20

Пациентами стали известный ведущий Михаил Марфин и его 12-летний сын Михаил, у которых проверяли кровь на сахар. Профессор со своими коллегами как раз вели лекцию о мозолях и опасностях, к которым они приводят.

Елена Малышева, российский врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук и профессор, допустила халатность прямо в студии на глазах у миллионов зрителей программы «Здорово жить». Врач, которому верит практически вся страна, взяла кровь с пальца голыми руками у Михаила Марфина и его 12-летнего сына Михаила, чтобы проверить уровень сахара в крови.

Примечательно, но спустя пару минут она надела толстые резиновые перчатки, чтобы продемонстрировать эксперимент с лопнувшей мозолей. Видимо, в студийных бутафориях она увидела больше опасности, чем при взятии анализов. Прямого касания Елены Малышевой к ранкам своих пациентов не было, но сам факт можно назвать самой настоящей халатностью.