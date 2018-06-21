Кайли Дженнер шокировала Канны своей фигурой в мини-платье

Сегодня, 10:38

Популярная модель и светская львица Кайли Дженнер доказала, что окончательно восстановила фигуру после недавней беременности. Молодая девушка шокировала Канны и всех поклонников своей фигурой в откровенном мини-платье.

20-летняя Кайли Дженнер недавно прибыла в Канны вместе со своим молодым человеком артистом Трэвисом Скоттом, который на семь лет старше своей возлюбленной. Ожидается, что Скотт должен выступить в рамках Международного фестиваля рекламы «Каннские львы», который уже начался во французских Каннах.

Пока рэпер готовился к своему выступлению Кайли Дженнер не теряла времени и выгуливала новое мини-платье от Manning Cartell на Каннской набережной Круазетт. В социальных сетях знаменитость рассказала фанатам, что во Францию прилетела вместе со своей дочерью Сторми и её нянями.