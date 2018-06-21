Вера Брежнева опровергает слухи о расставании с Константином Меладзе

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Жизнь знаменитостей – всегда на виду. Желающих посудачить о ней – всегда великое множество. «Утки» летят постоянно.

Вера Брежнева опровергает очередной слух. Он касался того, что у них с Константином Меладзе, якобы, произошло расставание.

«Утка» полетела после того, как певица поехала в Италию одна. Брежнева, чтобы опровергнуть слух, разместила в своём аккаунте в Instagram фото семейной идиллии с супругом-продюсером.

Снимок вполне себе интересный. Меладзе сохраняет свой обычный вид, а вот Брежнева «потрудилась» над внешностью.

Она примерила на себя ушки кролика, сделала нашлёпку на нос и подобие усов животного. Фолловеры уже оценили новый снимок. Брежнева имеет 9,5 миллионов подписчиков. Это один из самых высоких показателей в российском шоу-бизнесе. Однако, у Бузовой он – 13 миллионов.

Брежнева пояснила, почему их совместные с Меладзе фото появляются очень нечасто. С её слов, муж не сторонник выставления личной жизни на показ, но перед «кроликом» он устоять не смог.