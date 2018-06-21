Аркадий Укупник рассказал, как увел жену у лучшего друга

Вчера, 23:15

Укупник поделился интересными подробностями своей личной жизни и рассказал, почему он увел жену у собственного друга.

Все фанаты знают Аркадия как интересного человека и друга, однако на самом деле у него есть, что рассказать. У исполнителя есть трое детей от разных браков, в которых он никогда не задерживается надолго. Ранее Аркадий работал сварщиком, однако в скором времени попробовал себя в качестве композитора и музыканта. Укупник стал известен благодаря Алле Пугачевой, к которой он потом не раз обращался за советом по поводу отношений. Укупник рассказал, что увел жену у лучшего друга из-за того, что она якобы его судьба. Исполнитель уже живет с Натальей в браке и воспитывает дочь Софию. Также Укупник подчеркивает, что он любит быть «подкаблучником» ради любимой женщины.