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Скандал в Голливуде: Анджелина Джоли публично назвала Брэда Питта плохим отцом

Сегодня, 09:51

В Голливуде назревает очередной скандал между бывшими супругами Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом. Пока актер стремительно налаживает свою личную жизнь, актриса публично называет своего экс-мужа плохим отцом.

Американские таблоиды проинформировали, что Анджелина Джоли не выбирает слов, когда речь заходит о её бывшем супруге и отце детей Брэде Питте. После того, как суд США разрешил актеру чаще видеться с детьми, Джоли буквально впала в депрессию. Инсайдеры сообщают, что актриса не понимает такого решения судьи, поскольку, по её словам, Питт откровенно является плохим отцом.

Анджелина считает себя достойной, любящей и заботливой матерью, которая лучше знает, чего хотят её шестеро детей. Более того, Джоли раскритиковала методы воспитания Питта, заявив, что она может лучше позаботиться о совместных наследниках.

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