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«Оставьте себе ваши тухлые премии»: Тимати и Егор Крид зажгли на крыше авто

Сегодня, 09:09

Они перекрыли улицу в Москве, там собрались сотни человек. В Instagram ролик набрал более 1 миллиона просмотров.

Тимати опубликовал в Instagram ролик, на котором он и Егор Крид зажгли на крыше авто. Видео подкреплял комментарий с использованием нецензурной лексики, который в переводе на приличный лад означает: «Оставьте себе ваши тухлые премии».

Тимати был недоволен результатами премии МУЗ-ТВ, в результате он заявил о разрыве деловых отношений с директором канала Арманом Давлетьяровым.

Рэпер не понимает, по какой причине проекты под эгидой Black Star не получили ни единой награды. Помимо того, ведущая премии Ксения Собчак нехорошо выразилась в адрес Анастасии Решетовой, нынешней официальной девушки желанного Тимати. В общем у звезды было напрочь испорчено настроение и он устроил настоящий фурор на московской улице, чем доказал свою популярность и востребованность.

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