Рэпер Akon построит город за криптовалюту собственного выпуска

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Криптовалюта набирает все большей популярности в мире. Многие пользователи стали запускать собственные проекты связанные с виртуальной валютой и тратить прибыли на благотворительность.

Обыватели не понимают необходимости создания криптовалюты, но продвинутые пользователи уже поняли ее далеко идущую перспективу и начали активно вкладывать в нее собственные средства. Так, американский хип-хоп исполнитель Akon вообще усмотрел в развитии виртуальных денег спасение для целого африканского континента из-за высокого уровня их безопасности.

Музыкант заявил, что при помощи собственной криптовалюты – Эйкон, которую он основал в Сенегале, планирует построить целый город в Африке, который станет воплощением самых современных технологий. Такую информацию Akon распространил во время проведения Международного фестиваля креативности «Каннские львы». Уже известно, что в построенном исполнителем городе будет ходить только созданная им криптовалюта.

Предполагается, что город будет называться Akon Crypto City ("Эйкон криптогород"). Певец назвал его "настоящей Вакандой", имея ввиду воображаемый город в Африке, в котором развивается действие комиксов и фильма "Черная пантера", созданных корпорацией Marvel.

Напомним, что Akon (Алиум Дамала Бадара Эйкон Тиам) родился в штате Миссури, но корни он имеет синегальского происхождения, где и провел часть своего детства.