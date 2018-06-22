Звезда «Кухни» сбежала на Бали, набив очередную тату

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Мария Горбань постоянно проводит время на Бали из-за серфинга, котором ее научил ее возлюбленный. Девушка не просто уехала из Москвы на очередной отпуск, а решила провести на Бали все лето.

Многие друзья Горбань не поняли, почему девушка решила сбежать почти на три месяца, ведь в Москве тоже не плохо. На что звезда «Кухни» ответила, что в столице нет волн и серфинга, и футбол она терпеть не может. Кстати, актриса не только занимается серфингом. Недавно она опубликовала фотографию, где рассказала, что была у тату-мастера, и набила очередную тату.

Девушка решила не показывать полный рисунок, а сфотографировала лишь маленькую звездочку на руке. Татуировок у Горбань несколько: на спине, запястье и под грудью. Некоторые не очень положительно воспринимают страсть Марии к татуировкам, подчеркивая, что она скоро станет похожей на Тимати, который уже весь «разрисован».