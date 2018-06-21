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«По-женски счастлива»: Бузова поделилась новой радостью

Сегодня, 08:36

В своем Instagram девушка опубликовала фотографию и написала о том, что очень счастлива. Поклонников данная публикация привела в замешательство.

«Сегодня я была счастлива… по другому, не как всегда после хорошего концерта или очередной победы...я была...счастлива по-женски...я счастлива. я забыла, как это и что это...и, если честно, мне даже немного страшно», - поделилась новой радостью Ольга Бузова под последней публикацией. После того, как девушка сообщила радостную новость, фанаты начали высказывать свои догадки в комментариях.

 Некоторые предположили, что у Ольги есть молодой человек, а другие - что она беременна и ждет ребенка. Конечно же, не обошлось и без негатива. Некоторые хейтеры написали, что Бузова слишком распространяется по поводу личной жизни. Ольга пока что никак не прокомментировала догадки фанатов, и не рассказала, что именно так ее обрадовало.

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