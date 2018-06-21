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В Омске помянут застреленного рэпера XXXTentacion

Сегодня, 08:44

Трагическая гибель американского рэпера XXXTentacion шокировала его фанатов по всему миру. В Омске решили почтить память 20-летнего музыканта.

Во вторник, 19 июня, по миру разлетелась трагическая новость о гибели популярного американского рэпера XXXTentacion. Он был застрелен неизвестным прямо в собственном автомобиле, предположительно это сделал грабитель. Пока полиция США разыскивает преступника, за информацию о котором предложено даже вознаграждение, фанаты во всем мире устраивают поминки по музыканту.

Не остались в стороне от данной тенденции и омские поклонники рэпа. Уже известно, что в воскресенье 24 июня на Театральной площади пройдет траурное мероприятие, которое будет посвящено XXXTentacion (Джасей Дуэйна Онфроя). Поклонников исполнителя попросили захватить с собой свечи, цветы и шары синего и черного цвета (такие цвета имели дреды певца). В социальных сетях организаторы распространили информацию о том, что планируется спеть хором самые знаменитые хиты рэпера. Форма одежды траурная или максимально приближенная к стилю музыканта.

Особый акцент делается на том, что данное действо пройдет без алкоголя, а всех поклонников, которые хотят выпить за упокой XXXTentacion просят не приходить на площадь, дабы не провоцировать присутствующих.

Напомним, что после известия о смерти рэпера во «ВКонтакте» неизвестные распространили информацию о том, что музыкант жив и находится в одной из омских больниц, а детство свое он провел в тайге. Конечно такие данные являются фейком.

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