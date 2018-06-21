Участник Comedy Club умер в отеле в Колумбии

Сегодня, 07:45

Андрей Бородин был начинающим актером на канале СТС, участником Comedy Club и телешоу «Голос». Мужчина умер в мае в отеле Медельина.

О смерти актера рассказало российское посольство в Колумбии, сотрудник отдела Евгений Наумов сообщил о некоторых подробностях происшествия. По словам консула, тело актера нашли в закрытом номере отеля. Сотрудники полиции тщательно обследовали номер, но не нашли следов преступления. Наумов подчеркнул, что смерть российского актера не была убийством, а тело нашли в мае.

На данный момент посольство расследует причины смерти участника Comedy Club в Колумбии. Подчеркивается, что Бородин не отмечался в консульстве. Сразу же после того, как мать погибшего узнала о его смерти, то она сразу же вылетела на место происшествия.